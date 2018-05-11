В Раде рассказали, какая страна управляет Украиной

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина находится под внешним управлением, политики ориентируются на американских чиновников, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "112 Украина".
"К сожалению, наши политики ориентируются на американских чиновников. Вы помните, что были приняты и кадровые решения касательно генпрокуроров и принимались те законопроекты, за которые фракции обещали не голосовать, но по приезде Байдена (бышего вице-президента США Джозефа Байдена. — Прим. ред.) в парламент голосовали все как зайцы", — посетовал Мураев.
Депутат также отметил, что страна находится под внешним управлением, и это сказывается на внутренней и внешней политике Украины.
Ранее Евгений Мураев уже высказывал мнение, что страна утратила суверенитет. До этого подобными мыслями поделился российский сенатор Константин Косачев, который заявил, что за три года с момента смены власти Украина стала полностью зависимой от внешней помощи.