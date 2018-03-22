В Раде пожаловались, что Украина утратила суверенитет

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев выразил сожаление, что Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам. Об этом политик заявил в интервью NewsOne.
"От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реально событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду", — заключил политик.
Ранее депутат Рады Вадим Рабинович посетовал, что Украина поссорилась с окружающими ее странами и "осталась без друзей".