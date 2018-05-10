Винника планировали убить в греческой тюрьме, рассказал источник

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческие правоохранительные органы рассказали, что Александра Винника планировали убить в тюрьме. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Корреспонденту удалось ознакомиться с подтверждающими это документами.добавил, что след ведет в Россию.
Полиция узнала о покушении благодаря вовремя поступившей "оперативной информации". После этого директор тюрьмы и прокурор города Салоники рассказали заключенному о случившемся и приняли особые меры безопасности.
"В частности, Виннику запрещено брать у посторонних людей какие-либо вещи, еду, воду, усилена охрана, передвижения по тюрьме разрешены только с усиленной охраной, чтобы исключить контакты с другими заключенными", — уточнил источник.
Россиянину разрешено общаться лишь с очень ограниченным кругом проверенных лиц. Винник не может покупать воду и еду в тюремном магазине. Также введен особый порядок питания.
Александра Винника задержали в июле прошлого года в Греции по запросу спецслужб США. Вашингтон обвиняет россиянина в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-Е. Ему грозит 55 лет тюрьмы. Винник вину не признает и называет дело американской провокацией, адвокаты говорят об отсутствии состава преступления.