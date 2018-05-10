Источник рассказал о криминальном следе в деле Винника в Греции

АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Планы убийства в тюрьме в Греции россиянина Александра Винника вынашивал криминал, след ведет в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.

Винник арестован в Греции по запросу США, которые обвиняются его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Накануне источник РИА Новости сообщил, что правоохранительные органы Греции получили оперативную информацию о подготовке отравления Винника, в связи с чем приняты особые меры безопасности для его охраны.

"Все началось после того, как удалось заблокировать выдачу Винника в США. Есть лица крайне заинтересованные в том, чтобы он не приехал в Россию. Заказчиком является неизвестное лицо из России", — сказал источник.

На вопрос о причастности к этому американских спецслужб, поскольку США добиваются выдачи Винника, источник ответил: "Нет. Никакие спецслужбы с этим не связаны".

"Это чисто криминальное дело", — заявил собеседник агентства.

На замечание, что все это напоминает "дело Скрипаля", собеседник агентства ответил, что они не имеют никакой связи.