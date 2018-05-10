Путин отметил умение Назарбаева окружать себя сильными людьми

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева активным и талантливым руководителем, отметив его умение окружать себя эффективными, молодыми и сильными специалистами.
Российский президент также отметил, что Назарбаев не боится окружать себя сильными людьми. "Он, во-первых, умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей. Это отличительная черта любого сильного руководителя", — добавил российский лидер.
Путин также назвал Назарбаева активным и талантливым руководителем.