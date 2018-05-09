"Погоня" гусей за аллигатором попала на видео

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Во Флориде гольфист стал свидетелем погони стаи гусей за аллигатором. Необычное видео мужчина разместил на своей странице в фейсбуке.
На кадрах видно, как восемь птиц идут за аллигатором и громко гогочут.
По информации портала Upi, необычное поведение гусей может быть связано с тем, что хищное животное съело одного из их детенышей.
Видео с животными зачастую пользуются большой популярностью в Сети. Например, в апреле на Youtube появились кадры, снятые из пасти крокодила.