В австралийском зоопарке крокодил проглотил камеру, запись попала в Сеть

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Работник Австралийского парка рептилий в городе Сомерсет Тим Фолкнер опубликовал видео, снятое на камеру GoPro, которую проглотил крупный крокодил.

Фолкнер не уточняет, каким образом ему удалось получить камеру обратно.

Видео собрало уже почти 118 тысяч просмотров, и многие зрители нашли ролик забавным. "Он сказал: никаких папарацци!" — пошутил пользователь одной из соцсетей.