Назарбаев поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

АЛМА-АТА, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

По информации казахских властей, в поздравительной телеграмме президент Казахстана выразил уверенность, что под руководством Пашиняна Армения продолжит политику, направленную на устойчивое развитие и повышение социального благополучия населения.

"Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов", — говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба президента.

С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.

Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.