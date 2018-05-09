Назарбаев поздравил Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

АЛМА-АТА, 9 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Убежден, что отношения дружбы и взаимопонимания, сложившиеся между двумя странами, будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения взаимодействия Казахстана и Армении в духе традиционного партнерства на благо наших народов", — говорится в телеграмме, которую цитирует пресс-служба президента.
С 13 апреля в Армении проходили акции протеста, которые возглавил лидер оппозиционной партии "Гражданский договор" Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера.
Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.
Во вторник Национальное собрание Армении избрало Пашиняна премьером.