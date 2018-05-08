Демократическая Республика Конго объявила о вспышке эпидемии Эболы

ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вспышка лихорадки Эбола объявлена в Демократической Республике Конго, она уже унесла жизни 17 человек, сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, решение об объявлении эпидемии в регионе Бироко было принято после того, как в ДР Конго были лабораторно подтверждены два случая заболевания Эболой.

Эбола является эндемичным вирусом в Демократической Республике Конго. Последняя вспышка заболевания была зафиксирована в 2017 году. Нынешняя эпидемия — уже девятая по счету в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.

По данным ВОЗ, в ДР Конго за последние 5 недель был зафиксирован 21 случай подозрения на геморрагическую лихорадку, включая 17 смертей.

В последний раз вспышка Эболы объявлялась в ДРК в мае 2017 года. Тогда от болезни за три недели скончались четыре человека.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разрашилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.