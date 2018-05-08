В Праге около трех тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. С каждым годом растет число участников акции "Бессмертный полк" в Праге, на сей раз, во вторник, по центральным улицам чешской столицы с российскими флагами и портретами своих воевавших родственников прошли около трех тысяч человек, сообщила РИА Новости один из организаторов мероприятия Наталья Судленкова.

"О своем желании участвовать в этой акции люди начали звонить нам еще в марте. Спрашивали, состоится ли шествие, не повлияют ли последние политические события на его проведение, где оно пройдет. Судя по всему, "Бессмертный полк" уже вошел в сознание людей, стал новой традицией, связанной с нашим любимым праздником Победы", — сказала Судленкова.

Шествие "Бессмертного полка" началось на старинной Староместской площади. Некоторые его участники были одеты в форме красноармейцев, многие несли российские флаги, практически у всех в руках были портреты отцов, матерей, дедушек и бабушек, участвовавших в сражениях на полях Второй мировой войны или ковавших Победу на предприятиях в советском тылу.

"Мы в прошлом году видели подобное шествие в Праге по телевизору, а теперь решили лично принять в нем участие, ведь именно на территории Чехословакии погиб дедушка моего мужа, вот только, к сожалению, не знаем, где именно он похоронен", — говорит приехавшая из Краснодарского края Мария Красногорская, а ее супруг Анатолий держит над головой две фотографии своего дедушки, в гражданской одежде и в армейской гимнастерке.

Среди участников акции "Бессмертный полк" немало граждан Чехии, в том числе и совсем молодых. Деды и прадеды некоторых из них воевали в чехословацких частях, входивших в состав Красной армии, вместе с советскими солдатами участвовали в освобождении родной страны от нацистов. На дощечке, которую держит над головой житель Брно Ян Незвал, прикреплен портрет его прадеда и документы о наградах.

По окончании шествия, по соседству со знаменитым Ставовским театром, в котором когда-то состоялась премьера моцартовской оперы "Дон Жуан", прошел короткий митинг, на котором мог выступить любой участник акции "Бессмертный полк". Здесь же расположилась "Полевая почта", работники которой раздавали письма-треугольники, напоминающие о событиях военных лет, и любой желающий мог попробовать позвонить по полевой рации "в прошлое".

В заключение перед участниками шествия, по уже сложившейся традиции, выступили дети, представлявшие два хоровых коллектива – из российского города Владимира и из города Тршебич на юго-востоке Чехии.