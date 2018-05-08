В Риге похитили активиста, выступающего в защиту русских школ

РИГА, 8 мая — РИА Новости. В Риге неизвестные в масках напали на выступающего в защиту русских школ правозащитника Владимира Линдермана и увезли его, рассказала РИА Новости его соратница Оксана Челышева.

"Мы стояли на остановке с Владимиром. Неожиданно подъехал бусик (микроавтобус. — Прим. ред.), откуда выскочили люди в масках без опознавательных знаков. Они повалили Владимира на асфальт. Действовали грубо. Затем затащили в бусик и уехали неизвестно куда", — заявила она.

Около месяца назад президент страны Раймондс Вейонис подписал закон о переводе школьного обучения на латышский язык. Его реализация запланирована до 2022 года.

В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них сорок процентов — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

Реакция на закон

Проводимая в Латвии реформа образования вызвала широкий общественный резонанс. В стране прошли акции протеста.

Четвертого апреля был организован "Марш разгневанных родителей", участники которого требовали отменить реформу.

Первого мая несколько тысяч человек вышли на главную улицу Риги — Бривибас с протестом против перевода русских школ на латышский язык обучения. Люди несли плакаты с надписями "Русские школы = мир в Латвии", "Латвия — моя страна, русский — мой язык" и выкрикивали лозунг "Руки прочь от русских школ!".