В Латвии тысячи людей выступили против перевода русских школ на латышский

Шествие в защиту русских школ в Риге. 1 мая 2018

Шествие в защиту русских школ в Риге. 1 мая 2018

РИГА, 1 мая – РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли во вторник на главную улицу Риги – Бривибас, чтобы совместить Первомайскую демонстрацию с акцией протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

Мероприятие началось у театра Дайлес. Шествие проходило по улице Бривибас, мимо Христорождественского собора и завершилось на Эспланаде.

По словам организаторов протеста, в мероприятии участвовали от семи до десяти тысяч человек.

Люди несли плакаты с надписями "Русские школы = мир в Латвии", "Латвия — моя страна, русский — мой язык" и выкрикивали лозунг "Руки прочь от русских школ!".

В шествии приняли участие депутат Европарламента Мирослав Митрофанов и лидер партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок.

Жданок отметила, что демонстранты также хотели поддержать небольшие латышские школы, которые собираются закрыть в ходе оптимизации.

Реформа образования в Латвии

Предыдущая акция против реформы образования — "Марш рассерженных родителей" — прошла 4 апреля. Ее организовал штаб защиты русских школ. Протестующие требовали отменить новый закон о постепенном полном переводе школьного обучения на латышский язык.

Президент Раймондс Вейонис подписал закон 2 апреля. Согласно документу, окончательный переход на государственный язык в школах запланирован на 2021-2022 учебный год.

В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них порядка 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.