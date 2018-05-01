РИГА, 1 мая – РИА Новости. Несколько тысяч человек вышли во вторник на главную улицу Риги – Бривибас, чтобы совместить Первомайскую демонстрацию с акцией протеста против перевода русских школ на латышский язык обучения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
По словам организаторов протеста, в мероприятии участвовали от семи до десяти тысяч человек.
Люди несли плакаты с надписями "Русские школы = мир в Латвии", "Латвия — моя страна, русский — мой язык" и выкрикивали лозунг "Руки прочь от русских школ!".
Жданок отметила, что демонстранты также хотели поддержать небольшие латышские школы, которые собираются закрыть в ходе оптимизации.
Реформа образования в Латвии
Предыдущая акция против реформы образования — "Марш рассерженных родителей" — прошла 4 апреля. Ее организовал штаб защиты русских школ. Протестующие требовали отменить новый закон о постепенном полном переводе школьного обучения на латышский язык.
В Латвии проживают около двух миллионов человек, из них порядка 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.