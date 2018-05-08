Трамп призвал Керри "держаться подальше" от переговоров по ядерной сделке

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал бывшего госсекретаря Джона Керри, выступающего за сохранение соглашения по иранской ядерной программе, "держаться подальше" от переговоров по этому вопросу.

"Джон Керри не может свыкнуться с тем фактом, что у него была возможность и он ее упустил! Держитесь подальше от переговоров, Джон, вы причиняете вред своей стране!" – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте во вторник.

Ранее издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщило, что Керри, глава госдепа США при Бараке Обаме и участник переговоров по иранской ядерной сделке, несколько раз за текущий год встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся "исправить". Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним. В понедельник стало известно, что президент США во вторник объявит, будет ли выходить из соглашения с Ираном.