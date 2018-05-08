В Турции заявили, что купят у РФ С-400, несмотря на возможные санкции США

АНКАРА, 8 мая — РИА Новости. Россия поставит Турции зенитные ракетные комплексы С-400 в оговоренные сроки, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) Исмаил Демир в интервью агентству Anadolu.

"Реализация соглашения продолжается в соответствии с изначальными договоренностями", — сказал он.

Демир также прокомментировал информацию о возможных санкциях в отношении Турции из-за закупки С-400. По его словам, Анкаре известно о подобных сообщениях, но лидеры Турции и России приняли четкое решение, поэтому возможные ограничения не окажут на это влияния.

"Это же не детские игры, чтобы сегодня говорить одно, а завтра другое. Иной вариант развития событий будет противоречить принципам государства и позиции SSM. <…> Крайне важно принимать самостоятельные решения и проводить политику в соответствии с интересами нашей страны. Ожидаем, что союзники Турции не будут смешивать один вопрос с другим и оценят ситуацию, опираясь на здравый смысл", — заключил чиновник.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.

Диалогом Москвы и Анкары по С-400 недовольны в Вашингтоне. Пентагон даже заявил, что готов предложить своему партнеру по НАТО альтернативные зенитные ракетные комплексы, "совместимые со стандартами Североатлантического альянса".

Кроме того, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.