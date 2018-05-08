В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России‍

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг спрогнозировал, какие последствия будут от двух массивных ядерных ударов России по США. Об этом пишет National Interest.

Ученый описал гипотетическую ситуацию в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно".

По его мнению, первой же атакой Россия разрушит 131 американский город, из-за чего погибнут 70 миллионов человек.

Он отметил, что Москва будет еще и отражать попытки Вашингтона нанести ответный удар.

Таким образом, ядерный арсенал России будет частично уничтожен американской армией, считает эксперт.

Поэтому в результате второго российского удара, по его словам, погибнет 28 миллионов человек и будут уничтожены 12 городов.

Кроениг считает, что Вашингтон должен сохранить ядерный арсенал.

Договор СНВ

Если же США ликвидируют свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет, то потери возрастут до 82 миллионов погибших при первой массивной ядерной атаке, поскольку Москве не придется отбиваться от американских МБР.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Согласно нему, каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Москва и Вашингтон также обязаны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Срок действия договора истекает в 2021 году.

Ядерный конфликт невозможен

Москва сократила свой ядерный арсенал более чем на 85 процентов, оставаясь приверженной СНВ, однако не может подтвердить, что Вашингтон также вышел на предусмотренные ограничения.

Как считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, практических целей для таких публикаций сейчас нет.

Он отметил, что такие расчеты делаются регулярно, военные также просчитывают возможные риски и потери при открытом военном конфликте.

"Другое дело, что в современных условиях никто не ожидает, что такой военный конфликт будет развязан", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, элемент сдерживания у обеих сторон настолько силен, что именно он обеспечивает глобальную безопасность. Это дает уверенность в том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие, добавил Ярыгин.

Также он добавил, что таким образом американские СМИ создают нужный Белому дому фон для решений президента по Ирану и Северной Корее.

По словам Ярыгина, запугивать американцев Россией сейчас не так актуально, как можно запугивать ядерной проблемой, в целом, и угрозой со стороны Ирана или КНДР, в частности.

"Такой дискурс может находить своего потребителя в США", — подчеркнул он.

Аналитик полагает, что образ России может использоваться как косвенный пример потенциальной ядерной угрозы.

"Потому что ни Иран, ни КНДР не обладают такими средствами наступательного ядерного вооружения, чтобы нанести существенный ущерб США", — добавил он.

В заключении Ярыгин отметил, что происходит подмена понятий, и угроза проецируется на Иран и КНДР.