Мнение: "угроза России" создает в США фон для непопулярных решений Трампа

Американский ученый смоделировал последствия ядерного удара России по США. Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik высказал мнение о целях таких публикаций.

Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" спрогнозировал, какие последствия могут повлечь за собой два массированных ядерных удара России по США. Об этом пишет The National Interest.

По словам исследователя, в результате первой атаки Москва уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 миллионам жертв. Такие цифры, отмечает ученый, получатся с учетом того, что Россия будет еще и отбивать попытки США нанести ответный удар.

Второй удар со стороны России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов, отмечает Кроениг.

По мнению профессора, чтобы избежать подобных потерь, США необходимо сохранить ядерный арсенал. В случае, если Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), потери США возрастут до 82 миллионов погибших при первой массированной ядерной атаке России, поскольку Москве не придется отбиваться от американских МБР.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik предположил, зачем сейчас понадобилась такая публикация.

"Такие расчеты существуют с давних пор, и военные, естественно, просчитывают возможные риски и потери при открытом военном конфликте. Другое дело, что в современных условиях никто не ожидает, что такой военный конфликт будет развязан. Сейчас все понимают, что элемент сдерживания в условиях наличия стратегического ядерного арсенала у обеих сторон настолько силен, что именно он обеспечивает глобальную безопасность, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие в разумных условиях. Поэтому практических целей публикации такой информации нет", – считает Григорий Ярыгин.

По его мнению, таким образом американские СМИ создают нужный Белому дому фон для решений президента по Ирану и Северной Корее.

"Запугивать население США Россией сейчас не столь актуально. А вот запугивать в целом ядерной проблемой, возможностью применения ядерного оружия со стороны Ирана или Северной Кореи – такой дискурс может находить своего потребителя в США. То есть Россия может использоваться в политическом плане, но как косвенный пример потенциальной ядерной угрозы, которая обусловит нынешние политические действия США. Потому что ни Иран, ни КНДР не обладают такими средствами наступательного ядерного вооружения, чтобы нанести существенный ущерб США. Происходит подмена понятий, угроза проецируется на Иран и КНДР, и таким образом в американских СМИ создается необходимый фон для непопулярных решений Дональда Трампа", – полагает Григорий Ярыгин.

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