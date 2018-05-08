Ветеран рассказал, как в Польше относятся к участникам Второй Мировой войны

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Власти Польши вместе с празднованием Дня Победы отказались и от чествования ветеранов: теперь участников Второй Мировой войны делят на первый и второй сорт, поздравляя только тех, кто, к примеру, участвовал в Варшавском восстании, рассказал РИА Новости ветеран Евгениуш Куклис.
"Я родился в Виленской губернии. В 1939 году наша территория вошла в состав Белорусской ССР, а мою семью переселили на север Казахстана. Мы стали гражданами Советского Союза. В ноябре в армию призывали юношей моего года рождения. Я попал в 31-й учебный стрелковый полк 40-й стрелковой учебной дивизии в Башкирии. Гарнизон располагался в землянках в нескольких десятках километров от Уфы", — рассказал Куклис.
По его словам, этнические поляки хотели служить в Войске Польском, но в военное время специалистов не хватало и им пришлось окончить учебное подразделение Красной Армии. "Нас было пятеро поляков — все из переселенцев в СССР. Мы обратились к командирам с просьбой, чтобы нас отправили в Польшу служить в Войске Польском. Нам сказали, что вашу просьбу мы перешлем выше, а пока учитесь по программе младшего командного состава. Сказали, что у вас в армии очень много солдат, а младшего командного состава нет", — пояснил он.
Куклис считает, что ему не за что обижаться на судьбу. "У меня нет причин обижаться. Я родился в деревне и каковы были мои перспективы? Я дослужился до полковника. Прослужил более 40 лет", — рассказал он.
Последние решения нынешних польских властей у Куклиса вызывают неприятие. В их числе — недавно принятый парламентом закон о разжаловании и лишении пенсий офицеров и генералов времен Польской Народной Республики. Президент Анджей Дуда в последний момент наложил вето на этот документ. "Пока еще у нас не отобрали пенсии. У ветеранов министерства внутренних дел пенсии уже отобрали", — сказал собеседник агентства.
Говоря о памятниках советским солдатам, которые массово сносят по всей Польше, ветеран выразил мнение, что в этом есть вина не только правящей партии, но и нынешней оппозиции, которая еще недавно была у власти. "Главное объяснение в том, что эти памятники говорят о доминировании Советского Союза над Польшей. Причем, это один из немногих пунктов, в которых сходятся и правящая "Право и справедливость", и оппозиционная "Гражданская платформа", — считает он.
"Некоторых поляков не устраивает то, что их освободила Красная армия, а не английская, американская или какая-то еще. Некоторые не могут этого перенести. Наверное, им нужен психолог или даже психиатр", — добавил Куклис.