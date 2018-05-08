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В мире

Ветеран рассказал, как в Польше относятся к участникам Второй Мировой войны

11:4208.05.2018
(обновлено: 11:44 08.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей БукчинВетеран Второй мировой войны Евгениуш Куклис. Архивное фотоВетеран Второй мировой войны Евгениуш Куклис. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Букчин

ВАРШАВА, 8 мая — РИА Новости. Власти Польши вместе с празднованием Дня Победы отказались и от чествования ветеранов: теперь участников Второй Мировой войны делят на первый и второй сорт, поздравляя только тех, кто, к примеру, участвовал в Варшавском восстании, рассказал РИА Новости ветеран Евгениуш Куклис.

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"Я родился в Виленской губернии. В 1939 году наша территория вошла в состав Белорусской ССР, а мою семью переселили на север Казахстана. Мы стали гражданами Советского Союза. В ноябре в армию призывали юношей моего года рождения. Я попал в 31-й учебный стрелковый полк 40-й стрелковой учебной дивизии в Башкирии. Гарнизон располагался в землянках в нескольких десятках километров от Уфы", — рассказал Куклис.

По его словам, этнические поляки хотели служить в Войске Польском, но в военное время специалистов не хватало и им пришлось окончить учебное подразделение Красной Армии. "Нас было пятеро поляков — все из переселенцев в СССР. Мы обратились к командирам с просьбой, чтобы нас отправили в Польшу служить в Войске Польском. Нам сказали, что вашу просьбу мы перешлем выше, а пока учитесь по программе младшего командного состава. Сказали, что у вас в армии очень много солдат, а младшего командного состава нет", — пояснил он.

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В конце апреля 1945 года Куклиса вместе с остальными поляками все же отправили в Войско Польское — в Люблин. "Победу я встретил в Люблине в запасном полку. Все праздновали, радовались, что кончилась война. Поляки поняли, что Польша будет. Но какая? Одни говорили, что такая, другие — что такая. Но главное, все радовались концу войны", — вспоминает ветеран.

Куклис считает, что ему не за что обижаться на судьбу. "У меня нет причин обижаться. Я родился в деревне и каковы были мои перспективы? Я дослужился до полковника. Прослужил более 40 лет", — рассказал он.

Последние решения нынешних польских властей у Куклиса вызывают неприятие. В их числе — недавно принятый парламентом закон о разжаловании и лишении пенсий офицеров и генералов времен Польской Народной Республики. Президент Анджей Дуда в последний момент наложил вето на этот документ. "Пока еще у нас не отобрали пенсии. У ветеранов министерства внутренних дел пенсии уже отобрали", — сказал собеседник агентства.

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Празднование Дня Победы и чествование ветеранов на государственном уровне в Польше уже давно отошло в историю, отметил Куклис. "У нас такого нет. Централизованно ветеранов никто не поздравляет уже давно. Все зависит от того, из какой ты организации. Есть организация участников Варшавского восстания. Они ветераны первого сорта, а мы, выходит, второго сорта… Нас становится все меньше. Сейчас нас осталось только двое, кто еще может нормально ходить", — сказал он.

Говоря о памятниках советским солдатам, которые массово сносят по всей Польше, ветеран выразил мнение, что в этом есть вина не только правящей партии, но и нынешней оппозиции, которая еще недавно была у власти. "Главное объяснение в том, что эти памятники говорят о доминировании Советского Союза над Польшей. Причем, это один из немногих пунктов, в которых сходятся и правящая "Право и справедливость", и оппозиционная "Гражданская платформа", — считает он.

"Некоторых поляков не устраивает то, что их освободила Красная армия, а не английская, американская или какая-то еще. Некоторые не могут этого перенести. Наверное, им нужен психолог или даже психиатр", — добавил Куклис.

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Особое возмущение ветерана вызывают регулярно проходящие в Польше шествия националистов. "Во время ПНР тоже были разные настроения. Были и антисоветские, и антиправительственные настроения. Но речи о факельных шествиях националистов быть не могло… Видимо, многие забыли, что такое, например, ONR (Национально-радикальный союз). Перед войной одним из главных направлений деятельности этой организации был антисемитизм. Во время войны они свои отряды формировали, которые служили немцам. Развиваться такие организации смогли после 1989 года, когда в Польше сменился строй", — заключил он.

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