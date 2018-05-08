В Израиле японского премьера встретили "оскорбительным" десертом

Премьер министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017. Архивное фото

Премьер министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На личного повара израильского премьера Биньямина Нетаньяху Сегева Моше ополчились из-за десерта, поданного главе правительства Японии Синдзо Абэ. Об этом пишет Jerusalrm Post.

Моше подал на стол шоколад в железном ботинке. Японские и израильские дипломаты были "шокированы" поступком повара, отмечает издание.

"Это было глупое и нетактичное решение, — объясняет один из израильских дипломатов. — В японской культуре нет ничего более презираемого, чем ботинки. Они не только не заходят домой в ботинках, вы не увидите их и в офисах. Это все равно что подать еврейским гостям шоколад на блюде в форме свиньи".

"Ни одна страна не ставит ботинки на стол. О чем конкретно этот прославленный повар Сегев думал? Если предполагалось, что это шутка, мы не считаем это смешным. Могу сказать, что мы оскорблены за нашего премьер-министра", — заявил, в свою очередь, японский дипломат.

Фотографию обеда, в котором принимали участие Нетаньяху и Абэ с супругами, Моше опубликовал у себя в Instagram. В комментариях многие указали повару на его ошибку.

Публикация от segevmoshe (@segevmoshe) 2 Май 2018 в 1:04 PDT

"Если вы подадите свинину к еврейскому столу, они будут оскорблены. Но они не пекутся о других культурах и традициях, — считает vagabondeagle. — Вы проявили невежество, не просто совершив большую ошибку, но и опубликовав здесь фото. Вы оскорбили всю Японию".

"Спланированное и просчитанное оскорбление с целью унизить", — полагает beenefits.

"Какого черта? Они сделали это специально? Потому что выглядит, черт возьми, именно так", — пишет fluctuation_.

Ни израильский премьер, ни его повар ситуацию пока никак не прокомментировали.

Синдзо Абэ находился в Израиле с официальном визитом 2 мая.