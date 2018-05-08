Конгресс США заинтересовался числом русскоговорящих специалистов в армии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конгресс США поручил министру обороны Джеймсу Мэттису представить доклад о наличии в американских вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками.

Такая поправка включена в законопроект о финансировании и политике Пентагона на 2019 год.

В документе отмечается, что не позднее, чем через 180 дней после вступления закона в силу руководство Пентагона должно будет оценить уровень проблемы с нехваткой квалифицированных специалистов с иностранными языками и предложить законодателям план решения этой проблемы, как в ближайшем будущем, так и в более отдаленной перспективе.

Ожидается, что Комитет Палаты представителей по вооруженным делам рассмотрит законопроект на этой неделе.

В прошлом году стало известно, что министерство Военно-морских сил США начало поиск компании-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на русском, немецком, французском, испанском, японском и других языках.