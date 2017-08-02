ВМС США намерены создать службу для мониторинга соцсетей на русском языке

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Министерство Военно-морских сил США ищет компанию-подрядчика для создания службы мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов на иностранных языках. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок США.

Специалисты должны будут анализировать источники на русском, английском, немецком, французском, испанском и японском языках, а также на диалектах, распространенных в Китае.

"Данные будут отслеживаться в режиме реального времени по интересующим социальным показателям, а также ключевым словам и словосочетаниям"- поясняется в документе.

Подрядчик организует командный центр по работе с соцсетями и будет предоставлять Министерству ВМС США информацию о событиях, представляющих для него интерес. Так, при появлении информации о потенциальной угрозе, сотрудникам будут приходить оповещения на смартфоны и электронную почту.

Ранее Пентагон объявил тендер на преподавание военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии на русском, французском, арабском и испанском языках.