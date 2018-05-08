В США спрогнозировали последствия ядерного удара России по США

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно" спрогнозировал, какие последствия будут от двух массивных ядерных ударов России по США. Об этом пишет National Interest.

По словам исследователя, после первой атаки Москва уничтожит 131 американский город, что приведет к 70 миллионам жертв. Такие цифры, отмечает ученый, получатся с учетом того, что Россия будет еще и отбивать попытки США нанести ответный удар.

Второй удар со стороны России при частичном уничтожении ее арсенала контратакой Вашингтона приведет к гибели 28 миллионов человек и разрушению 12 городов, отмечает Кроениг.

По мнению профессора, чтобы избежать подобных потерь, США необходимо сохранить ядерный арсенал. В случае если Вашингтон ликвидирует свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), потери США возрастут до 82 миллионов погибших при первой массивной ядерной атаке России, поскольку Москве не придется отбиваться от американских МБР.

В 2010 году Россия и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

Москва сократила свой ядерный арсенал более чем на 85%, оставаясь приверженной СНВ, однако не может подтвердить, что Вашингтон также вышел на предусмотренные ограничения.