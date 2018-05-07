Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обязательств по миграционной сделке

АНКАРА, 7 мая — РИА Новости. Страны ЕС не выполняют взятые на себя обязательства перед Турцией по миграционному соглашению, перечислив ей лишь один миллиард евро вместо шести, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"Турция, несмотря на то, что находится на 17-м месте в мировой экономике, занимает первое место по оказанию гуманитарной помощи.. Почему они (западные страны) не помогают? Потому что они там, где есть золото, нефть, алмазы. Мы истратили на нужды беженцев 31 миллиард долларов. А Запад из обещанных шести миллиардов евро прислал только один миллиард. Вот это Запад. Я хорошо его узнал за 16 лет, пока был премьером и президентом", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что сейчас в Турции находятся около 4,5 миллиона беженцев из Сирии и Ирака.