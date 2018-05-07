США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Украине объяснили, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе. Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, такое ограничение есть со стороны США.

"Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — отметил замминистра в эфире канала "Прямой"

Он добавил, что запрет могут отменить "в любой момент".

"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", — заключил чиновник.

Колоссальный соблазн для Киева

Как считает политолог Андрей Суздальцев, украинская сторона будет испытывать колоссальный соблазн использовать Javelin для нападении на ДНР и ЛНР.

Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев не будет нарушать запрет.

"Он очень заинтересован в дальнейшем получении техники со стороны НАТО и США", — считает политолог.

В заключении он добавил, что поставки носили в большей степени символический характер, демонстрирующий поддержку Украины.

Комплексы Javelin

В прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несколько дней назад в Госдепе сообщили, что ракетные комплексы уже доставили на Украину.

В ДНР заявили, что поставка силовикам американских ракетных комплексов не принесет Киеву реальных успехов на поле боя. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, у ополчения есть комплексы, способные противостоять любому вооружению ВСУ.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе.

Стимулятор агрессии

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя поставки Javelin, заявил что это стимулирует агрессию киевских властей.

Этот шаг США "может вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова", сказал он.

По словам политика, третье поколение американских противотанковых ракет — это некая "красная кнопка, которую украинские политики так и стремятся нажать".

Он считает, что украинские военные постараются их опробовать в действии.

Неслучайное совпадение

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что поставка комплексов обсуждалась на протяжении нескольких месяцев, и некоторые батальоны ВСУ могли попрактиковаться в работе с ними. Об этом сообщает RT

"Они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, такое совпадение неслучайно", — отметил Леонков.

В то же время, он отметил, что поставка комплексов не скажется существенно на положении дел в зоне конфликта.

По словам Леонкова, у ВСУ всегда было определенное превосходство в вооружении, но ополченцам удавалось успешно противостоять ему и получать поставленное США современное оборудование в качестве военных трофеев.