США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Украине объяснили, почему американских ракетных комплексов Javelin нет на линии соприкосновения в Донбассе. Как заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, такое ограничение есть со стороны США."Прямой".
Он добавил, что запрет могут отменить "в любой момент".
"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса. И это собьет спесь с врага на довольно длительный срок", — заключил чиновник.
Колоссальный соблазн для Киева
Как считает политолог Андрей Суздальцев, украинская сторона будет испытывать колоссальный соблазн использовать Javelin для нападении на ДНР и ЛНР.
Об этом он заявил в эфире радио Sputnik.
По его мнению, Киев не будет нарушать запрет.
В заключении он добавил, что поставки носили в большей степени символический характер, демонстрирующий поддержку Украины.
Комплексы Javelin
В прошлом году американская администрация одобрила поставки Киеву оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Несколько дней назад в Госдепе сообщили, что ракетные комплексы уже доставили на Украину.
В ДНР заявили, что поставка силовикам американских ракетных комплексов не принесет Киеву реальных успехов на поле боя. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, у ополчения есть комплексы, способные противостоять любому вооружению ВСУ.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений Киеву, опасаясь эскалации конфликта в Донбассе.
Стимулятор агрессии
Этот шаг США "может вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова", сказал он.
По словам политика, третье поколение американских противотанковых ракет — это некая "красная кнопка, которую украинские политики так и стремятся нажать".
Он считает, что украинские военные постараются их опробовать в действии.
Неслучайное совпадение
"Они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, такое совпадение неслучайно", — отметил Леонков.
В то же время, он отметил, что поставка комплексов не скажется существенно на положении дел в зоне конфликта.
По словам Леонкова, у ВСУ всегда было определенное превосходство в вооружении, но ополченцам удавалось успешно противостоять ему и получать поставленное США современное оборудование в качестве военных трофеев.