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Политолог объяснил, почему США запретили Киеву применять Javelin в Донбассе

08:5207.05.2018
(обновлено: 09:58 07.05.2018)
5147724
CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes / Американский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) JavelinАмериканский военнослужащий с противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) Javelin
CC0 / U.S. Army/Pfc. Josselyn Fuentes /
США запретили Украине использовать поставленные в страну противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что Вашингтон учитывает при этом три фактора.

США запрещают Киеву использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

ВСУ Украины получили американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Эксперт о военной помощи США Киеву: конец войны в Донбассе откладывается

"Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", – сказал Тука в эфире канала "Прямой".

При этом чиновник отметил, что запрет может быть снят "в любой момент" в случае обострения ситуации.

"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса", – добавил украинский чиновник.

США в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину.

Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
Военный эксперт: поставка Украине Javelin не поможет США

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности ", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik предположил, чем руководствуется Вашингтон, запрещая использовать Javelin в Донбассе.

"Учитывается, что украинская сторона будет испытывать колоссальный соблазн использовать это оружие в случае нападения на позиции ДНР и ЛНР. И это, как они считают, может вызвать реакцию России, которая начнет поставлять оружие в Донецк и Луганск. К тому же, учитывая удивительные способности украинской армии к торговым сделкам, не исключено, что эти Javelin очень быстро окажутся в руках ополченцев и потом, наверное, Москвы. Такое мнение есть в американском истеблишменте. И третье: этот запрет призван демонстрировать, что это вроде как оборонительное оружие. Отсюда такие запреты", – полагает Андрей Суздальцев.

По его мнению, украинские власти не будут нарушать запрет.

"Скорее всего, Киев будет соблюдать этот запрет. Он очень заинтересован в дальнейшем получении техники со стороны НАТО и США. Надо учитывать, что Javelin – техника уже не первого дня, не такая уж и новая. Интерес США в данном случае понятен: поставки носили в большей степени символический характер, демонстрирующий поддержку Украины", – сказал Андрей Суздальцев.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Солдаты Национальной гвардии Украины во время принятия присяги в Харькове
© AFP 2018 / Sergey Bobok
Javelin – только начало: США "насытят" Украину своим оружием

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.

Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. Общий объем помощи Киеву предусмотрен в объеме 620,7 млн долларов, что включает 200 млн на военно-техническую помощь.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
jannet24
Это даже комментировать как-то... все и так прекрасно понятно.
09:39
07.05.2018
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froll-72
Получен запрет на использование , а вот запрета на продажу нет .
Тиха укранинская ночь , но Javelin надо перепрятать...
10:00
07.05.2018
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