Политолог объяснил, почему США запретили Киеву применять Javelin в Донбассе

США запретили Украине использовать поставленные в страну противотанковые ракетные комплексы Javelin в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев выразил мнение, что Вашингтон учитывает при этом три фактора.

США запрещают Киеву использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", – сказал Тука в эфире канала "Прямой".

При этом чиновник отметил, что запрет может быть снят "в любой момент" в случае обострения ситуации.

"Я предполагаю, что в случае, как в народе говорят, горловой ситуации мы получим разрешение со стороны США использовать всего лишь два-три этих комплекса", – добавил украинский чиновник.

США в 2017 году одобрили поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. На прошлой неделе официальный представитель Госдепартамента сообщил, что Javelin уже доставлены на Украину.

"Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию. И значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности ", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik предположил, чем руководствуется Вашингтон, запрещая использовать Javelin в Донбассе.

"Учитывается, что украинская сторона будет испытывать колоссальный соблазн использовать это оружие в случае нападения на позиции ДНР и ЛНР. И это, как они считают, может вызвать реакцию России, которая начнет поставлять оружие в Донецк и Луганск. К тому же, учитывая удивительные способности украинской армии к торговым сделкам, не исключено, что эти Javelin очень быстро окажутся в руках ополченцев и потом, наверное, Москвы. Такое мнение есть в американском истеблишменте. И третье: этот запрет призван демонстрировать, что это вроде как оборонительное оружие. Отсюда такие запреты", – полагает Андрей Суздальцев.

По его мнению, украинские власти не будут нарушать запрет.

"Скорее всего, Киев будет соблюдать этот запрет. Он очень заинтересован в дальнейшем получении техники со стороны НАТО и США. Надо учитывать, что Javelin – техника уже не первого дня, не такая уж и новая. Интерес США в данном случае понятен: поставки носили в большей степени символический характер, демонстрирующий поддержку Украины", – сказал Андрей Суздальцев.

Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений.

Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. Общий объем помощи Киеву предусмотрен в объеме 620,7 млн долларов, что включает 200 млн на военно-техническую помощь.

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