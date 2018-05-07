В Таиланде оправдали россиянку, обвиненную в хранении наркотиков

БАНГКОК, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело в отношении россиянки Риммы Кукановой, обвиненной в Таиланде в хранении и сбыте наркотиков, прекращено, женщина освобождена и уже вернулась в Россию, сообщил РИА Новости в понедельник консультант по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтан Фини.

"Дело о хранении и сбыте наркотиков в отношении гражданки России Риммы Кукановой прекращено. В субботу, 5 апреля, Римма вылетела из Таиланда и в тот же день прибыла в Москву", — сообщил агентству юрист.

Тридцатидвухлетняя уроженка Набережных Челнов Римма Куканова и ее друг, 44-летний гражданин США Энрико Санто Эбруссо, были задержаны полицией на острове Пханган в Таиланде 11 января текущего года по обвинению в хранении и сбыте наркотиков. Наркотические препараты были найдены при обыске в бунгало, которое занимал американец. При обыске полицейские обнаружили 145 граммов амфетаминосодержащего наркотика "экстази", 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина в таблетках, 1 грамм марихуаны, весы, полиэтиленовые пакеты для развеса доз и 200 000 таиландских бат (около 6000 долларов).

"Наши адвокаты строили защиту на том факте, что Римма Куканова не проживала постоянно со своим другом на острове Пханган, а жила на соседнем острове Самуи и приезжала к другу только на один-два дня в неделю, и потому могла вообще ничего не знать о том, хранил ли он дома наркотики и занимался ли их продажей. Римма с самого начала утверждала на следствии, что ничего не знала о наркотиках. Эту информацию подтверждал и ее друг, который также не признал себя виновным", — сообщил Фини.

Он рассказал, что адвокатам удалось убедить прокуратуру выделить дело россиянки в отдельное производство, а затем доказать ее непричастность к хранению и сбыту наркотиков. Дело в отношении Энрико Санто Эбруссо продолжается, но и в нем "далеко не все так однозначно, как изначально полагало обвинение", сказал он.

"Должен с благодарностью отметить, что, так как у семьи Риммы непростое финансовое положение, нашу работу по ее делу полностью оплачивала американская сторона – семья Энрико", — сообщил юрист.