В Таиланде задержали россиянку и американца за торговлю наркотиками

БАНГКОК, 16 янв – РИА Новости. Гражданин США и гражданка РФ задержаны полицией на острове Пханган в Таиланде по обвинению в торговле наркотиками, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".

Сорокачетырехлетний американец Энрико Санто Эбруссо и 32-летняя россиянка Римма Куканова были задержаны 11 января в результате спецоперации, в ходе которой сотрудник полиции выступил в роли покупателя наркотиков, сообщает издание.

При обыске в бунгало, которое занимала пара, полицейские обнаружили 145 граммов амфетаминосодержащего наркотика "экстази", 1,58 грамма кетамина, 3,78 грамма метамфетамина в таблетках, 1 грамм марихуаны, весы, полиэтиленовые пакеты для развеса доз и 200 000 таиландских бат (около 600 долларов), говорится в сообщении. По версии следствия, подтвержденной во время допроса задержанных, американец и россиянка продавали наркотики иностранным туристам в увеселительных заведениях острова Пханган, сообщает "Тхаи Рат".

В посольстве России в Бангкоке РИА Новости сообщили, что официальное уведомление о задержании россиянки Риммы Кукановой 1985 года рождения по обвинению в распространении наркотиков было получено дипмиссией в понедельник.

"В провинцию Сураттхани, на территории которой находится остров Пханган, отправился представитель местной адвокатской фирмы, которая может взять на себя защиту задержанных, в том числе гражданки РФ, в суде. Он с нами связался перед отъездом. Решение о найме адвоката будет принимать, конечно, сама задержанная", — сообщил агентству заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов.