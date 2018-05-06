Память погибших в концлагере Маутхаузен почтили в Австрии

МАУТХАУЗЕН (Австрия), 6 мая — РИА Новости. Более десяти тысяч человек из нескольких десятков стран в воскресенье собрались на территории бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен в Верхней Австрии, чтобы почтить память погибших здесь в годы Второй мировой войны.
В начале мая 1945 года лагерь был освобожден американскими военными, представителям которых в воскресенье был оказан особый прием. После окончательного освобождения 7 мая лагерь передали в советскую зону оккупации.
По данным музейного комплекса, с 1938 по 1945 годы в Маутхаузене погибли около 90 тысяч человек из 70 стран. На сегодняшний день известны имена более 81 тысячи погибших, из них 15 633 — граждане СССР. Больше всего в Маутхаузене погибло граждан Польши.
В своем выступлении глава комитета Маутхаузена Вилли Мерный призвал к солидарности и человечности. "Люди, которым пришлось бежать из своей страны 80 лет назад, потеряли все. Их родина стала чужим местом. И сегодня людям приходится спасаться бегством. Мы, по меньшей мере, должны помочь им сохранить достоинство", — сказал Мерный, напомнив о миграционном кризисе 2015 года.
От австрийских властей на церемонии были президент республики Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц. Также к церемонии присоединились глава Национального совета страны Вольфганг Соботка, бывший президент Австрии Хайнц Фишер, депутаты и политики, представители духовенства.