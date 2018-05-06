Жираф убил режиссера во время съемок фильма

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Кинорежиссер Карлос Карвальо погиб во время съемок фильма в ЮАР после нападения жирафа. Об этом сообщает The Sun.

Карвальо снимал животных крупным планом на одной из местных игровых ферм, куда туристы приезжают понаблюдать за дикой природой. В какой-то момент к режиссеру ни с того ни с сего подошел жираф и ударил его с такой силой, что мужчину отбросило на несколько метров.

"Я стоял рядом с Карлосом, когда жираф внезапно качнул шеей и ударил его по голове, над ухом. Карвальо пролетел около четырех или пяти метров", — рассказал очевидец происшествия, оператор Дирк ван дер Мерв.

Режиссера отвезли в больницу Йоханнесбурга, но вскоре он скончался от полученных травм головы.

Хозяева фермы, где проходили съемки, настаивают на невиновности жирафа и утверждают, что режиссер проигнорировал правила безопасности.

Карлос Карвальо известен своими картинами о дикой природе и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским "Серебряным львом " и национальной наградой Африканской кинематографической академии.