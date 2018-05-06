Джонсон обсудит в Вашингтоне вопросы по Ирану, Северной Корее и Сирии

ЛОНДОН, 6 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе своего предстоящего двухдневного визита в Вашингтон обсудит вопросы, касающиеся Ирана, Северной Кореи и Сирии, а также другие международные проблемы, говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что Джонсон в воскресенье отправится в столицу США, где встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом и другими представителями американской администрации, включая советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Комментируя предстоящую поездку, Джонсон подчеркнул, что Великобритания и США плечом к плечу противостоят международным внешнеполитическим вызовам. "Мы это недавно видели в ответе на отравление в Солсбери, наш сильный ответ на использование (президентом Сирии Башаром) Асадом химического оружия в Сирии, а также наши усилия по денуклеаризации Корейского полуострова", — приводятся слова британского министра.

Также Джонсон отметил, что Британия, США и европейские партнеры едины в усилиях по борьбе с поведением Ирана, "которое делает Ближневосточный регион менее безопасным" с точки зрения кибербезопасности и поддержки таких группировок, как "Хезболлах". Опасения у британского министра вызывает также ракетная программа Ирана и вооружение хуситов в Йемене.