МИД России направил президенту Литвы приглашение на инаугурацию Путина

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МИД России направил президенту Литвы Дали Грибаускайте приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина, сообщила "Газете.Ru" официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что приглашение было передано в посольство Литвы в Москве.

Ранее литовские СМИ со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщали, что Грибаускайте не получала приглашения. Отмечалось, что на церемонию не позвали и посла республики Ремигиюса Мотузаса. "МИД Литвы уточнил, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве", — писал портал lžinios.

В дипломатическом ведомстве Литвы добавили, что решение об участии в инаугурации российского лидера будет принято после получения приглашений.

Инаугурация президента России состоится 7 мая на территории Московского Кремля.

Голосование на выборах президента России состоялось 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.