Глава МВД Франции осудил нападение на журналистов в ходе шествия в Париже

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон отметил высокий профессионализм полиции, которая оперативно вмешалась в ситуацию с нападением на журналистов в ходе акции протеста против французского президента Эммануэля Макрона, а также осудил действия хулиганов.

Ранее сообщалось, что в ходе многотысячного шествия, приуроченного к первой годовщине с прихода к власти во Франции президента Эммануэля Макрона, хулиганы совершили нападение на передвижные студии французских журналистов, а также на автомобиль France Info. Никто из корреспондентов не пострадал, однако легкое ранение получил полицейский. После этого полиция применила слезоточивый газ.

"Конечно, демонстранты должны иметь возможность высказаться, однако необходимо не допустить, чтобы небольшие группы хулиганов могли чинить беспорядки на демонстрации, в частности — громить магазины или, как мы только что видели, нападать на автомобиль радиостанции France Info… Я бы хотел поблагодарить правоохранительные органы за профессионализм", — заявил Коллон в эфире телеканала LCI.

Он также отметил, что полиция оперативно отреагировала на атаку. "Они вмешались спустя пять минут после начала инцидента, и это показывает невероятную скорость реакции", — заключил министр.

Глава французского МВД резко раскритиковал нападение на журналистов. "Я решительно осуждаю атаку на автомобиль France Info. Когда кто-то нападает на прессу, больше нет ограничений", — заявил министр агентству Франс Пресс.

По данным организаторов, в субботней акции приняли участие 160 тысяч человек, а по данным полиции — 40 тысяч. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на шествии были замечены примерно 30 представителей радикальной группы Black Bloc.

​