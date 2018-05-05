Глава МВД Франции осудил нападение на журналистов в ходе шествия в Париже

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон отметил высокий профессионализм полиции, которая оперативно вмешалась в ситуацию с нападением на журналистов в ходе акции протеста против французского президента Эммануэля Макрона, а также осудил действия хулиганов.
"Конечно, демонстранты должны иметь возможность высказаться, однако необходимо не допустить, чтобы небольшие группы хулиганов могли чинить беспорядки на демонстрации, в частности — громить магазины или, как мы только что видели, нападать на автомобиль радиостанции France Info… Я бы хотел поблагодарить правоохранительные органы за профессионализм", — заявил Коллон в эфире телеканала LCI.
Глава французского МВД резко раскритиковал нападение на журналистов. "Я решительно осуждаю атаку на автомобиль France Info. Когда кто-то нападает на прессу, больше нет ограничений", — заявил министр агентству Франс Пресс.
По данным организаторов, в субботней акции приняли участие 160 тысяч человек, а по данным полиции — 40 тысяч. Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на шествии были замечены примерно 30 представителей радикальной группы Black Bloc.
Начались задержания. Но радикалы не успокаиваются и даже теснят полицию. #Paris #Macron pic.twitter.com/zWDSJMFQqa— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 5 мая 2018 г.