ЛУГАНСК, 5 мая — РИА Новости. Украинские силовики взяли в плен военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, два представителя ВСУ погибли при боестолкновении в субботу, завил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"Сегодня, под прикрытием интенсивного минометного огня, на позиции Народной милиции ЛНР проникла диверсионная группа противника, которую обнаружило одно из подразделений Народной милиции. В ходе завязавшегося боя противник отступил, понеся потери… Диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков захватила в плен одного из военнослужащих Народной милиции", — заявил Марочко.

Он уточнил, что в ходе боя двое украинских силовиков погибли и двое получили ранения, причем один из диверсантов, по данным Народной милиции, подорвался на минном поле.

"Командование Народной милиции требует от Вооруженных сил Украины соблюдать Женевскую конвенцию и принимает необходимые меры для освобождения захваченного военнослужащего", — дополнил представитель оборонного ведомства республики.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.