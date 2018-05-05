США отменили беспошлинный ввоз 155 видов украинских товаров

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти США приняли решение приостановить действие генеральной системы торговых преференций (ГСП) для 155 видов украинских товаров. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

Право беспошлинного ввоза не распространяется, в частности, на некоторые виды продукции пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности и машиностроения. Ограничения были введены 26 апреля, уточнили в ведомстве.

"Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы", — говорится в сообщении.

В июле 2015 года Украина получила право в рамках генеральной системы преференций экспортировать в США в беспошлинном режиме около пяти тысяч наименований товаров. В перечень вошло большое количество видов минералов и строительного камня, ювелирных изделий, ковров, а также продукция сельского хозяйства, рыболовства и химической промышленности.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп уже приостанавливал беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении некоторых видов продукции с Украины. Тогда американские власти обвинили Киев в недостаточных мерах по охране интеллектуальной собственности.