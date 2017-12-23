Трамп приостановил часть преференций по беспошлинной торговле с Украиной

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) из-за недостаточных усилий ее властей по охране интеллектуальной собственности, следует из письма конгрессу.

Документ распространила пресс-служба Белого дома.

"После рассмотрения критериев <…> Закона о торговле от 1974 года <…> о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины", — говорится в документе.