МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Невыплаты Москвой части своего взноса в бюджет Совета Европы пока не повлияли на работу организации, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для российской стороны 5 мая 1998 года.

Сейчас отношения России и Совета Европы переживают не простые времена. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ признала в начале весенней сессии, что из за отказа Москвы платить свой взнос, в также из-за возращения Турции в обычные плательщики в бюджете Совета образовался дефицит в 18 миллионов евро. Уходящий генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил, что, если Россия не выплатит взнос, в ее отношении уставной орган — комитет министров — может принять меры в 2019 году.

Комментируя в интервью РИА Новости сложившуюся ситуацию глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, отвечая на вопрос о том, повлияло ли отсутствие российского взноса на работу других организаций Совета отметил, что "пока не повлияли".

"По имеющимся данным, запас прочности у Совета Европы есть. Финансовая "подушка", минимум, на год",- добавил он.

"Если ничего не делать, то проблемы, связанные с отсутствием российской доли в бюджете, действительно начнутся если не в этом, то в следующем году", — сказал сенатор.

"Но времени вполне достаточно для того, чтобы обратиться к проблемам по существу и исправить недемократичные положения правил процедуры ПАСЕ до того, как разразится настоящий кризис", — заключил он.

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