Константин Косачев: кризис в отношениях с Россией — проблема ПАСЕ

В начале мая этого года исполняется 20 лет вступления в силу в России Европейской конвенции по правам человека. О плюсах и минусах присоединения к этому документу, "наказании" ПАСЕ невыплатами взноса и будущем участии России в выборах Генерального секретаря Совета Европы рассказал корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

— Константин Иосифович, 5 мая 1998 года Европейская конвенция по правам человека вступила в силу в Российской Федерации. Что принес этот документ российской стороне?

— С моей точки зрения, 20-летний опыт участия России в указанной конвенции подтвердил правильность принятого в 1998 году решения. Хочу напомнить, что при приеме решения о присоединении российская сторона исходила из того, что между Конвенцией, с одной стороны, и Конституцией РФ и действующим российским законодательством, с другой, нет непреодолимых противоречий. Заложенные в Конвенции уважение свободы личности, прав собственности, верховенства закона — все это актуально и для Российской Федерации.

Наше взаимодействие со Страсбургским судом в течение этого времени позволяло выявлять незаполненные пространства в нашем правовом поле и последовательно их ликвидировать. Для российского законодательства это было время учета передовых наработок зарубежного опыта и их последовательной адаптации к национальным потребностям.

Возможно выделить несколько областей, в которых рекомендации Европейского суда приносят реальную пользу. Первая связана с установлением более быстрых сроков рассмотрения соответствующих дел судами. Вторая — с исполнением судебных решений, которые порой выполнялись медленно либо не выполнялись вовсе. И третья — с условиями содержания людей, либо еще находящихся под следствием, либо уже осужденных. Именно за эти три сферы можно, если хотите, высказывать признательность Европейскому суду по правам человека за сделанные им в наш адрес рекомендации.

Конечно, не могу не сказать и о проблемах, которые существуют в нашем взаимодействии. Причем они связаны не с содержанием Конвенции, а с возникающими время от времени ее интерпретациями и практическим применением. Именно различие в интерпретации и приводит к очевидным проблемам, которые отразились в ряде решений Европейского суда по правам человека.

Оговорюсь сразу, это не связано с количеством жалоб российских граждан в Страсбургский суд. По данным экспертов, до 90 процентов жалоб против России в Суде вообще не должны были туда попасть из-за того, что они до того не прошли все предусмотренные самой Конвенцией национальные инстанции. Таким образом, относительно высокие показатели по России во многом связаны с недостаточной осведомленностью заявителей о процедурах. Так вот, что касается общей статистики, то по итогам 2017 года Россия занимает второе место по числу жалоб, на первом месте — Румыния. Но по количеству жалоб на душу населения Россия находится на 28 месте. И это гораздо более содержательный показатель.

Но, конечно, существует и ряд решений Европейского суда по правам человека, которые, с нашей точки зрения, не выдерживают никакой критики с содержательной точки зрения. В качестве наглядного примера приведу дело "Катан и другие против Молдовы и России" 2012 года. В решении по этому делу Страсбургский суд говорит о Приднестровье как территории, находящейся "под контролем" России. При этом Европейский суд по правам человека не признает "приднестровскую юрисдикцию" и полагает, что за ситуацию с правами человека в Приднестровье несет ответственность Российская Федерация. После принятого решения суд продолжает перекладывать на Россию ответственность за нарушение этих прав, устанавливает выплату компенсаций, что, повторюсь, является вольной интерпретацией ситуации в Приднестровье. При этом речь идет о политической интерпретации, и в таком виде ситуация нами принята быть не может.

Следующий блок проблем связан с попытками требовать от России пересмотра действующего законодательства, а в некоторых случаях и Конституции. Так, в деле "Анчугов и Гладков против Российской Федерации" российской стороне рекомендуют улучшить условия содержания людей в местах заключения через расширение их политических прав, в частности, права голосовать. Это уже иная история, это посягательство на конституционные основы, такой возможности, как известно, не предусматривающие. Решение суда в таком виде никоим образом не может быть нами принято.

И, наконец, последний — чисто политический блок. Здесь я бы назвал дело "ЮКОС против России", а также дела, связанные с жалобами наших несистемных оппозиционеров, которые коммуницируются Европейским судом по правам человека в ускоренном порядке, с нарушением всех среднестатистических норм. Нетрудно предположить, что за этим стоит чистой воды политика.

Что касается "дела ЮКОСа", то российскому государству, не получившему в свое время от компании в должном объеме налоговых платежей, предлагают возместить ей в полном объеме все издержки. Такая постановка вопроса по определению не может быть принята российской стороной.

Хотел бы обратить внимание на то, что проблемы в деятельности Страсбургского суда признаются не только Россией. Очень большие претензии у Великобритании и у Германии. Имеющиеся у стран Совета Европы жалобы привели к созданию несколько лет назад экспертной группы по анализу сложившейся ситуации и выработке рекомендаций в адрес самого суда. Российская сторона участвует в ее работе, и, я надеюсь, группа сможет сформулировать свои замечания в адрес суда и добиться того, чтобы существующие перекосы были исправлены.

— В начале марта этого года прозвучали сообщения о том, что российская сторона рассматривает возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека. Как вы относитесь к подобной перспективе?

— Да, действительно, время от времени раздаются рассуждения на тему выхода России из-под юрисдикции Конвенции или вообще о выходе из Совета Европы. Отношусь к подобным рассуждениям как к личной точке зрения тех, кто ее высказывает, и не слышал подобной постановки вопроса на сколь-либо ответственном уровне. Более того, я по-прежнему считаю, что участие в деятельности Совета Европы и присоединение к Конвенции по правам человека отвечает интересам граждан Российской Федерации.

— Россия заморозила часть своих выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год и 2018-й. Почему Россия, имея проблемы с ПАСЕ, заморозила весь взнос в Совет Европы, "наказав" таким образом из-за Ассамблеи всю организацию?

— Проблема в отношениях между российской делегацией и ПАСЕ, как показали эти три с половиной года, это не проблема России. От того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ, здесь, в России, мало кто переживает. А вот для ПАСЕ это большая проблема, так как неучастие парламентариев страны-члена Совета Европы в ПАСЕ создает ранее неизведанные юридические последствия (уже имеющее место неучастие в выборах судей ЕСПЧ и Комиссара по правам человека, а в будущем — неучастие в выборах Генерального секретаря). Сама процедура лишения права голоса и ряда других полномочий легитимных парламентских делегаций ставит под сомнение приверженность ПАСЕ принципам парламентской дипломатии.

Хочу обратить внимание, что парламентарии могут быть по правилам процедуры ПАСЕ подвергнуты санкциям за то, что они занимают определенную политическую позицию, выражая волю своих избирателей. При этом наказывается вся делегация, несмотря на то, что в ней всегда есть представители различных политических сил. Кроме того, парламентарии становятся объектом санкций за ситуации, которые, возможно, в принципе не относятся к компетенции парламента. Все это моменты, которые ставят под сомнение саму законность права Ассамблеи наказывать парламентариев за определенные действия страны.

Российское решение по выплатам затрагивает деятельность всей организации, но оно носит вынужденный характер и принято в условиях, когда изложенные выше российские обеспокоенности в Совете Европы предпочитали не слышать. Отныне дискуссию о том, что происходит в ПАСЕ, удалось вынести за ее стены.

Мы, буду говорить откровенно, осознанно пошли на то, чтобы в комитете министров Совета Европы, в представительствах и в правительствах соответствующих стран начали воспринимать происходящее в ПАСЕ ещё и как кризис всей организации, начали бы искать выход.

— Но невыплаты российской стороной своего взноса повлияли и на другие организации Совета Европы: на Венецианскую комиссию, на Конгресс местных и региональных властей…

— Пока не повлияли. По имеющимся данным, запас прочности у Совета Европы есть, финансовая подушка минимум на год. Если ничего не делать, то проблемы, связанные с отсутствием российской доли в бюджете, действительно начнутся если не в этом, то в следующем году. Но времени вполне достаточно для того, чтобы обратиться к проблемам по существу и исправить недемократичные положения правил процедуры ПАСЕ до того, как разразится настоящий кризис.

— Россия предусматривает для себя возможность неучастия в выборах Генерального секретаря Совета Европы в 2019 году?

— Если у российской делегации не будет всех положенных ей полномочий в ПАСЕ, Генеральный секретарь будет избираться без российских голосов. Уверен, что в этом не заинтересованы ни Совет Европы, ни Россия. Но исход дискуссии зависит сейчас не от нас, а от того, сможет ли организация отстоять демократические принципы в своей деятельности, на которых она создавалась многие десятилетия назад и которые были поддержаны Россией при вступлении в Совет Европы в 1996 году.