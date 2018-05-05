Назарбаев уверен в разрешении кризиса в Армении через конструктивный диалог

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на митинге на площади Республики в Ереване

АЛМА-АТА, 5 мая — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Армении Армен Саркисян обсудили по телефону текущую внутриполитическую ситуацию в Армении, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что дружественный армянский народ найдет верный путь выхода из сложившегося кризиса через конструктивный диалог в рамках правового поля", — говорится в сообщении пресс-службы.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.