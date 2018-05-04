Путин обсудил с Назарбаевым ситуацию в Армении

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили по телефону ситуацию в Армении, сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского лидера.

"В ходе беседы президенты Казахстана и России обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении", — говорится в сообщении на сайте главы Казахстана.

Лидеры двух стран также отметили увеличение объемов внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза в 2017 году на 24,4% и 26,1% соответственно, а также указали на рост интереса со стороны международного сообщества к развитию сотрудничества с ЕАЭС.

Путин также обсудил по телефону с лидером Казахстана подготовку к запланированному на 14 мая в Сочи заседанию Высшего Евразийского экономического совета, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Также лидеры обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне и условились о контактах на высшем уровне.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

При этом у оппозиции 2 мая не хватило голосов в парламенте, чтобы избрать премьером своего лидера Никола Пашиняна. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. Если депутаты не смогут избрать главу кабмина, законодательный орган будет автоматически распущен. В правящей Республиканской партии Армении сообщили, что в ходе голосования 8 мая поддержат кандидата в премьеры, которого выдвинет треть состава парламента. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.