ОЗХО не согласилась со словами главы организации о дозе "Новичка"

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери

Военный в Солсбери во время расследования отравления Сергея Скрипаля и его дочери

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогут установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Эксперты также отметили, что по итогам анализа проб установили "высокую чистоту и устойчивость к погодным условиям".

При этом ранее глава ОЗХО Ахмед Узюмджю заявил, что против Скрипалей применили от 50 до 100 граммов "Новичка".

"Хватило бы нескольких микрограммов"

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин оценил в эфире радио Sputnik данные о количестве вещества, использованного для отравления Сергея и Юлии Скрипаль, приведенные Узюмджю.

Он указал, что если бы злоумышленники применили вещество класса "Новичок", то хватило бы нескольких микрограммов для летального исхода.

"Поэтому, скорее всего, это было вещество нелетального действия, скорее всего тот же BZ, о чем говорил наш МИД. Из всего этого видно одно: страны Запада, в первую очередь Великобритания и США, не заинтересованы в объективном расследовании, а заинтересованы они только во вмешательстве в дела суверенных государств", — сказал военный эксперт.

"Это боевые объемы"

Также заявление Узюмджю о дозе "Новичка" прокомментировал один из разработчиков вещества А234 Леонид Ринк.

"Кошмар какой-то. Солсбери от такого количества весь бы лег. <…> Это боевые объемы. Этим количеством не знаю, сколько людей можно убить", — заявил он.

Эксперт добавил, что это доказывает сомнительность западной версии об отравлении Скрипалей веществом А234, которое британцы приравнивают к "Новичку".

Интервью с главой ОЗХО опубликовала газета The New York Times. Во время беседы Узюмджю сообщил, что доза вещества, которыми отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, составляла от 50 до 100 граммов.

Инцидент произошел в британском городе Солсбери четвертого марта. Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания с признаками отравления. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, в России эти обвинения категорически отрицают. Британская сторона до сих пор не предоставила доказательств в пользу своей версии.