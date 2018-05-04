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Эксперт по химоружию оценил данные ОЗХО о дозе вещества в "деле Скрипалей"

09:3404.05.2018
(обновлено: 10:22 04.05.2018)
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© AFP 2018 / Ben StansallПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в СолсбериПалатка над скамейкой, на которой был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AFP 2018 / Ben Stansall
Глава ОЗХО назвал дозу вещества, примененного для отравления Скрипалей. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин в эфире радио Sputnik прокомментировал эти данные.

Доза вещества, которым в Великобритании были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов, сообщает газета New York Times со ссылкой на главу ОЗХО Ахмета Узюмджю.

"Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", – сказал Узюмджю в интервью изданию.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам главы ОЗХО, вещество могло быть применено в виде аэрозоля или в жидком виде, но с использованием дополнительных мер.

Узюмджю сообщил, что принял меры по внесению вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, в список химического оружия, подлежащего мониторингу ОЗХО. После этого страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химического оружия, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных исследований, а также создать антидот.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik оценил данные, озвученные главой ОЗХО.

"Это говорит о том, что никакого "Новичка" там и близко не было – там смертельная доза порядка нескольких микрограммов. Поэтому, скорее всего, это было вещество нелетального действия, скорее всего тот же BZ, о чем говорил наш МИД. Из всего этого видно одно: страны Запада, в первую очередь Великобритания и США, не заинтересованы в объективном расследовании, а заинтересованы они только во вмешательстве в дела суверенных государств", – сказал Игорь Никулин.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Ее выписали из больницы, и сейчас она находится в неизвестном месте. Сергей Скрипаль по-прежнему в больнице, но, по словам медиков, не в критическом состоянии.

Сотрудники Организации по запрещению химического оружия во время расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля
© REUTERS / Peter Nicholls
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В Британии заявили, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что швейцарская лаборатория в городе Шпиц обнаружила в пробе, взятой специалистами ОЗХО по делу отравления Скрипалей, определенное количество вещества BZ, которое относится к веществам второй категории.

Накануне президент Чехии Милош Земан признал, что в стране производили и испытывали отравляющее вещество А-230, которое чешская военная разведка определила как "Новичок".

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