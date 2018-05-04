МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогут установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В ОЗХО предположили, что речь может идти о миллиграммах.
Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что Скрипалей отравили 50-100 граммами яда, примененного в качестве аэрозоля или в жидком виде.
Также Узюмджю сказал, что намерен внести яд в список химического оружия, за которым будут следить специалисты организации.
Реакция на заявления Узюмджю
Российские эксперты с недоверием восприняли цифры, озвученные главой ОЗХО.
А один из разработчиков системы "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы уничтожить все население Солсбери.