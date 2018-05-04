В ОЗХО не смогут установить дозу вещества, которой отравили Скрипалей

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест. Архивное фото

В Солсбери приступили к очистке связанных с делом об отравлении Скрипалей мест. Архивное фото

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не смогут установить количество вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В ОЗХО предположили, что речь может идти о миллиграммах.

В организации также отметили, что по итогам анализа проб была установлена "высокая чистота и устойчивость к погодным условиям".

Ранее глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью газете New York Times заявил, что Скрипалей отравили 50-100 граммами яда, примененного в качестве аэрозоля или в жидком виде.

Также Узюмджю сказал, что намерен внести яд в список химического оружия, за которым будут следить специалисты организации.

Реакция на заявления Узюмджю

Российские эксперты с недоверием восприняли цифры, озвученные главой ОЗХО.

Так, военный эксперт Игорь Никулин отметил, что смертельная доза такого вещества — порядка нескольких микрограммов. "Это говорит о том, что никакого "Новичка" там и близко не было", — заявил он в эфире радио Sputnik

А один из разработчиков системы "Новичок" Леонид Ринк утверждает, что применение 50-100 граммов такого вещества могло бы уничтожить все население Солсбери.

Инцидент произошел 4 марта. Экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания с признаками отравления в британском городе Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.