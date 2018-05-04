Север Афганистана превращается в опорную базу терроризма, заявили в МИД

ДУШАНБЕ, 4 мая — РИА Новости, Лидия Исамова. Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму" в Душанбе.

"Север этого дружественного нам государства превращается в опорную базу международного терроризма при все более существенной роли афганского крыла ИГИЛ* (террористическая группировка "Исламское государство"*)", — заявил он.

Сыромолотов отметил, что по разным данным в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГ*, почти половина из них сосредоточена в северном приграничье. "При очевидной внешней поддержке спонсоров, среди которых есть государственные организации, спецслужбы ряда стран, под "знамена" ИГИЛ*, "Аль-Каиды"* и других группировок, укрепившихся в Афганистане, сюда стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых из Сирии и Ирака, образуя гнездо глобального терроризма", — сказал замглавы МИД РФ.

Он отметил, что террористы открыто провозглашают своей целью свержение законных правительств, захват территорий государств Центральной Азии и России и построение квазигосударства "Северный Хорасан". "Обосновавшиеся в Афганистане террористы всячески укрепляют свою финансовую основу, повторяя схемы, отработанные в Сирии и Ираке, захватывая золотодобывающие рудники и месторождения полезных ископаемых, вводя налоги и пошлины, на поток поставлена и контрабанда оружия", — сказал дипломат.

По его словам, сейчас боевики ИГ* пытаются отвоевать у талибов контроль над проходящим через Таджикистан, Узбекистан и Туркмению каналом наркотрафика и уже создали в провинции Бадахшан сеть нарколабораторий. "Прогнозируется, что зафиксированный УНП ООН в 2017 году рост на 87% наркопроизводства в Афганистане вызовет еще больший всплеск террористической активности как со стороны ИГИЛ*, так и "Талибана"*, — сказал Сыромолотов.

Он добавил, что Россия категорически не приемлет любую политизацию в сфере антитеррора и выступает за равноправное партнерское взаимодействие в этом направлении. "Только такой подход, на наш взгляд, способен обеспечить надежное пресечение любых проявлений терроризма, искоренение этого чуждого международному сообществу явления", — сказал замглавы МИД РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России