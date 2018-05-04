В ДНР рассказали о погибших в результате боевых действий

ДОНЕЦК, 4 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли, 14 получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 27 апреля по 3 мая на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили 14 человек, из которых семь военнослужащих… Погибли шесть человек, из которых четыре военнослужащих", — сказал представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в ДНР в результате боевых действий погиб 51 человек, 108 получили ранения. С начала конфликта на территории ДНР погибли 4619 человек, среди них — 76 детей.