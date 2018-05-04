Захарова трижды обвинила Терезу Мэй во вранье по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о трех фактах обмана со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Первой ложью дипломат назвала утверждение британской стороны о том, что эксперты из исследовательского центра Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества. Она напомнила, что сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

Вторым фактом "вранья Мэй" Захарова назвала заявления о том, что у России есть мотив для отравления Скрипалей. Представитель МИД указала на то, что Лондон регулярно нарушает нормы международного права, этики и морали для достижения собственных "национальных интересов".

Как отметила Захарова, заявления Лондона о том, что "Новичок" производился только в России, также не соответствуют действительности. В качестве доказательства она привела слова президента Чехии Милоша Земана, который подтвердил разработку отравляющего вещества в его стране.

Заявление Земана

Накануне Земан заявил, что Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, которое военная разведка республики классифицировала как "Новичок".

Он отметил, что с классификацией яда были проблемы — в документах военной разведки говорилось, что вещество А-230 полностью аналогично агенту "Новичок", а в докладе СБИ (Службы безопасности и информации, гражданской контрразведки. — Прим. ред.) это утверждение опровергалось.

"Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован "Новичок", а потом уничтожен. Знаем где и знаем когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было", — заключил чешский лидер.

"Дутые обвинения"

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал политику Терезы Мэй в отношении Москвы.

По его словам, кампания по демонизации России была частью предвыборной кампании британского премьера. Он отметил, что Мэй тем самым хотела укрепить свои позиции после сокрушительных поражений и за внешней политической оболочкой скрыть внутренние проблемы.

"Поэтому я думаю, что эти бесконечные разговоры о России вместо решения внутренних проблем только утомляют простого избирателя", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что эти обвинения не находят поддержки в партии.

"Мы видим: прошло два месяца, результатов расследования нет, и нет даже конкретных подозреваемых — обвиняют всю Россию, а найти человека, который произвел это действие, британская полиция, имеющая многовековую историю, до сих пор не смогла — Скотланд-Ярд растерян", — сказал Шатров.

По его мнению, расследование зашло в тупик, потому что "вся эта сенсация с российским следом — дутая".

"Есть ощущение, что внутри партии уже это понимают, и позиции Терезы Мэй еще слабее, чем были до начала этой кампании, в которую она либо по своей воле ввязалась, рассчитывая использовать ее во внутриполитических целях, либо ее обманом втянули и подставили какие-то третьи силы", — заключил эксперт.

"Дело Скрипалей"

Инцидент произошел в британском городе Солсбери четвертого марта. Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания с признаками отравления. Это спровоцировало крупный международный скандал.

В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Британская сторона не допускает российских экспертов к расследованию и до сих пор отказывается предоставить доказательства вины Москвы.