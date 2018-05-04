Политолог: бесконечные "разговоры" Терезы Мэй о России утомляют британцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о трех случаях лжи со стороны правительства премьер-министра Великобритании в "деле Скрипалей". Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik объяснил, зачем это нужно Терезе Мэй.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о трех случаях лжи со стороны правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в деле об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первую ложь правительства Мэй о том, что "британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Второй случай, по словам Захаровой, касается наличия у России мотива для отравления Скрипалей в связи с ее "исторически плохим поведением". Дипломат напомнила, что это опровергла российская сторона, "в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов", а также перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону".

Третий обман Мэй, пишет представитель российского МИД, заключается в утверждении о том, что яд "Новичок" производился только в России. Захарова отметила, что это опроверг президент Чехии Милош Земан, который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной.

"Так будет и со всем остальным враньем Лондона", – резюмировала Мария Захарова.

Ранее президент Чехии Милош Земан, ссылаясь на доклад спецслужб, сообщил, что одно из оборонных НИИ страны производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка республики классифицировала как "Новичок".

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал политику Терезы Мэй в отношении Москвы.

"Кампания по демонизации России, обвинению в отравлении Скрипалей и вообще эта антироссийская риторика были частью предвыборной кампании Терезы Мэй, которая на этом промежуточном этапе после сокрушительных поражений хотела укрепить свои позиции и за внешней политической оболочкой скрыть внутренние проблемы. А их много – это, в том числе, и претензии к Мэй по поводу того, как организуется процесс Bbrexit'а. Поэтому я думаю, что эти бесконечные разговоры о России вместо решения внутренних проблем только утомляют простого избирателя. Да и в партии они уже не находят поддержку. Мы видим: прошло два месяца, результатов расследования нет, и нет даже конкретных подозреваемых – обвиняют всю Россию, а найти человека, который произвел это действие, британская полиция, имеющая многовековую историю, до сих пор не смогла – Скотланд-Ярд растерян. Может, это происходит потому, что вся эта сенсация с российским следом – дутая. Есть ощущение, что внутри партии уже это понимают, и позиции Терезы Мэй еще слабее, чем были до начала этой кампании, в которую она либо по своей воле ввязалась, рассчитывая использовать ее во внутриполитических целях, либо ее обманом втянули и подставили какие-то третьи силы", – сказал Игорь Шатров.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта без сознания в центре британского города Солсбери. Британские власти утверждают, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", и обвиняют в этом Россию. При этом ни в СССР, ни в РФ проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия. Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!