В Казахстане предложили ограничить кредитование банками своих акционеров

АСТАНА, 4 мая — РИА Новости. Председатель сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым законодательно ограничить кредитование банками своих акционеров, чтобы предотвратить вывод активов из финансовых институтов.
Он отметил, что президент республики Нурсултан Назарбаев "подверг обоснованной критике деятельность акционеров проблемных банков, потребовав от них вложения собственных финансовых средств для оздоровления и возврата выведенных ранее денег".
Назарбаев в апреле на совещании по итогам деятельности Нацбанка Казахстана акцентировал внимание на господдержке банковской системы и необходимости усиления надзора за деятельностью финансовых институтов со стороны регулятора.