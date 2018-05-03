Почти все задержанные в Египте россияне являются выходцами из одного села

ПЯТИГОРСК, 3 мая — РИА Новости. Почти все россияне, которых задержали в Египте местные правоохранительные органы, являются выходцами из села Гимры Унцукульского района Дагестана, сообщили РИА Новости в представительстве МИД РФ в Дагестане.

Посольство России в Каире ранее сообщало агентству, что получило заявление от родственников и проверяет информацию о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана, в том числе девяти несовершеннолетних детей.

"Эти пропавшие – в основном из Унцукульского района, выходцы из села Гимры. Один родственник обратился по вопросу (задержания) своего отца, других запросов от родственников пока нет. Мы располагаем информацией только из СМИ, мы в курсе ситуации, отслеживаем и контролируем ее", — рассказал собеседник агентства.

В представительстве МИД в Дагестане уточнили, что 30 апреля принимали мужчину, который рассказал, что его отец уехал в Египет на лечение.

"Его (отца) вместе со всеми арестовали и забрали египетские правоохранительные органы, так говорят родственники. Ко мне в телефонном режиме обращались представители администрации (Гимры). Сегодня ждем (заявления от остальных) родственников", — уточнил он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана.