Посольство России раскритиковало отношение США к правам человека на Украине

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Россия возмущена нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека на Украине, а также молчанием в связи с заморозкой расследования трагических событий в Одессе 2014 года, заявили в посольстве РФ в США.

"Сегодня исполнилось ровно четыре года со дня трагических событий в одесском Доме профсоюзов, когда в результате поджога здания сторонниками "майдана" погибли десятки и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Тот факт, что виновные в этом страшном побоище до сих пор не наказаны, вызывает глубокое разочарование. Пассивность киевских властей в расследовании данной трагедии только способствует росту радикальных настроений на Украине", — говорится в опубликованном комментарии.

По словам российских дипломатов, "безнаказанность дает националистам ощущение вседозволенности", и "их бесчинства не прекращаются".

"Возмущены тем, что администрация США обходит одесские события и фактическую "заморозку" их расследования Киевом молчаливым согласием. Это подтверждается тем, что осуждению данной трагедии и подобным ей многочисленным преступлениям на Украине не нашлось места в недавнем докладе госдепа о ситуации с правами человека в мире. Такое положение не может восприниматься иначе как свидетельство нежелания Вашингтона объективно взглянуть на правочеловеческую ситуацию на Украине и, воспользовавшись своим влиянием на киевские власти, принудить их к ее исправлению", — отметили в дипмиссии.

РФ также озабочена тем, что США, провозглашающие себя чуть ли не "мерилом" нетерпимости к нарушениям прав человека, в угоду политической конъюнктуре лицемерно закрывают глаза на вопиющие случаи произвола со стороны украинских национал-радикалов, следует из заявления.