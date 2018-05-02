Участники траурных мероприятий у Дома профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе в память о погибших при пожаре 2 мая 2014 года. 2 мая 2018

Участники траурных мероприятий у Дома профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе в память о погибших при пожаре 2 мая 2014 года. 2 мая 2018

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Одессе радикалы избили молодого человека, который нес цветы к Дому профсоюзов, сообщает "Страна.ua".

Пострадавшего зовут Михаил Ильин. По его словам, он шел к Куликову полю, когда на него напал глава радикальной группировки "Уличный фронт" Демьян Ганул. Тот, в свою очередь, заявил, что Ильина "покарал бог".

В настоящее время пострадавший дает показания сотрудникам правоохранительных органов.

Ровно четыре года назад в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана".

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Ответственные за произошедшее так и не были найдены.