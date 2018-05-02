Глава ЛНР заявил о переходе конфликта в Донбассе в "горячую стадию"

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Конфликт в Донбассе перешел в "горячую стадию", заявил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию", — сказал он журналистам.

В качестве примера он привел недавний удар артиллерии по парадному расчету, готовившемуся к празднованию Дня Победы и бомбардировку блокпоста МВД республики.

"Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей", — заключил Пасечник.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о смене формата силовой операции в Донбассе с "антитеррористической" на операцию объединенных сил Украины. Теперь руководство военными действиями перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к армии.